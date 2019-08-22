Ünal Karaman: "Daha farklı bir skor alabilirdik"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman daha farklı skorla sahadan ayrılabileceklerini söyledi.

"Yazılan bir destan yok"

"Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz ama 2 ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor."

"Daha farklı bir skor alabilirdik"

"Son vuruşlarda, son paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik. Oyuncularım yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden ötürü memnunum. Önceden gol atıp da kaybettiğiniz, yenik durumdan kazandığınız maçlar olur. Önemli olan aynı disiplinle mücadele etmek. Trabzonspor taraftarları bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak. Düşenin yanında olsunlar. Samimi desteklerine devam etsinler."

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemiz adına 3-1'lik skor iyi bir kazanım." ifadesini kullanarak, "Ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa, tabii ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza oldukça memnun edici bir sonuç. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalıştılar. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşündüğümüz zaman henüz biten bir şey yok. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynar ve sonucu alırız."