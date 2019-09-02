Ünal Karaman: "Gol attık, daha da atabilirdik"

Süper Lig'in 3. haftasındaFenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Mental olarak çökmüyoruz"

"Gol yedik. Golden sonra mental olarak çökmüyoruz. Gol attık. Daha da atabilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi."

"Onların acil katılımına ihtiyacımız var"

"Arkadaşlarımızı (Yeni transferler) tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Onların yetenekli olduklarına inanıyoruz. Takımda nasıl kendilerine yer bulacaklarına bakacağız. Takım kimyası içinde nerede yer edineceklerini göreceğiz. Geçen seneden beri takım yükünü çeken oyuncuları ağırlıklı olarak kullandım. Onların acil katılımına ihtiyacımız var. Umuyor ve bekliyorum ki arzu ettiğimiz seviyede aramıza katılacaklar."

Basın toplantsında konuşan Karaman, "8 Ağustos'tan beri hemen hemen aynı oyunculardan faydalandık. Sezon başı antrenmanlarından sonra biraz ağır gelmesine rağmen oyuncularımızın mücadele etmesi bizi bugünlere taşıdı. Oyuncularıma teşekkür ederim.

Bu hava şartlarında, seyahatlerde özellikle sezon başlarında bazı zorluklar yaşarsınız. Biz de yaşadık. Ama çok ciddi tahribat almadan bu milli arayı iyi geçireceğiz. Dinlenme imkanı olacak ve yeni arkadaşların eksiklerini kapatacak. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Avrupa Ligi'ne de uzun yıllar sonra kaldık, bu da başarı" dedi.

Uğurcan Çakır'ın performansına da değinen tecrübeli teknik adam, "Uğurcan'a geçen sezon bir Fenerbahçe maçında şans vermiştik ilk kez. Bizim oyuncularımız her zaman özgüvenlidir. Uğurcan çok iyi mücadele çıkardı. Bir diğer genç oyuncumuz Koray da sahne aldı.

Bu oyuncularımız milli takımımıza da destek verecek ifadelerini kullandı.

'Saygısızlık olmaz'

Ünal Karaman, rakiplerine asla saygısızlık yapmayacaklarını söyledi. Her zaman futbolun ruhuna sadık kalacaklarını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı: "İki camia arasında kırgınlıklar olabilir. Bir şeyler yaşandı. Bizim adil bir ruhla mücadele etmek istiyoruz. Rakibimizin rengi ne olursa olsun. Rakibimize saygısızlığımız olmaz. Bütün paydaşlar dahil olmak üzere ruhuna uygun bir duruş bekleriz. Biz inandığımız doğruları yapmaya gayret edeceğiz. Bizden hep futbolun doğrularını göreceksiniz."