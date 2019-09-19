UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ä°spanyol ekibi Getafe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, alÄ±nan sonucu sakatlÄ±klardan kaynaklanan eksikliklere baÄŸladÄ±.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Karaman, "Ä°yi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef baÅŸaramadÄ±k. Ama her ÅŸeye raÄŸmen hayat devam ediyor." deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Trabzonspor'da en bÃ¼yÃ¼k ve temel sorununun sakatlÄ±klar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Karaman, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Orta sahada takÄ±mÄ±n hÃ¼cumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸecek. Topla iliÅŸkileri iyi olan, toplu veya topsuz iyi, sÃ¼ratli oyuncular bunlar. Bu Ã¶zellik, bizi karÅŸÄ± kaleye daha hÄ±zlÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Belli yaÅŸa kadar belli oyun karakteri olan oyuncuyu baÅŸka yere dÃ¶ndÃ¼remezsiniz. TakÄ±m olmak bÃ¶yle bir ÅŸey ama ÅŸu an maalesef hÃ¼cum hattÄ±nda rakibi ÅŸaÅŸÄ±rtacak oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n eksikliÄŸi var."Â

"TakÄ±m iÃ§inde veya hocayla filan hiÃ§bir sorun yok." diyen Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼, "Bundan sonrasÄ± iÃ§in Ã§ok fazla seÃ§enek yok. Belki alt takÄ±mdan bir iki futbolcu alacaÄŸÄ±z. Belki biraz daha sÄ±kÄ±cÄ± bir futbol oynayacaÄŸÄ±z ama transfer sezonu aÃ§Ä±lana kadar sonuÃ§ almaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Bir oyuncunun Ã¶zelliÄŸinde hÄ±zlÄ± olmak yoksa ona antrenman ile hÄ±z kazandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Karaman, mevcut kadro ile oyun karakterlerinin deÄŸiÅŸip yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Karaman, Ä°ngiliz golcÃ¼ Daniel Sturridge'in eksiklerinin olduÄŸunu ve biraz daha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.Â

Bordasan: "Trabzon'daki maÃ§ Ã§ok zor olacak"

Getafe Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Pepe Bordalas, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazandÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± anlatarak, "Rakipten daha Ã¼stÃ¼n bir futbol oynadÄ±k. Son dakikalarda zorlanmamÄ±z normal Ã§Ã¼nkÃ¼ skor 1-0 idi. Skoru daha yÃ¼ksekte tutmamÄ±z gerekiyordu. Ä°yi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum. Trabzonspor'un mÃ¼kemmel bir taraftarÄ± var. Trabzon'daki maÃ§ Ã§ok zor olacak. BugÃ¼nkÃ¼ gibi bir maÃ§ olmayacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Trabzonspor kafilesi bu gece Ã¶zel uÃ§akla Madrid'den hareket ederek Trabzon'a dÃ¶necek.