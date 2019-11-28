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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Ünal Karaman: Verilen mücadeleden son derece memnunum
28.11.2019 - 21:50 | | Fatih TURAN - Aleyna KESKİN / TRABZON (DHA)

Ünal Karaman: Verilen mücadeleden son derece memnunum

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz. Rakibimize karşı verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Ünal Karaman: Verilen mücadeleden son derece memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli bir müsabakada 6 altyapı oyuncusunun forma şansı bulduğuna dikkat çekerek, "Bugün bizim tarihimiz açısından yine önemli bir müsabakaya çıktık. Ama birçok oyuncumuzun tarihine baktığımız zaman çok farklı tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabaka ve acı ile göğüs göğse gelmenin her türlü zorluğu olan mücadelenin her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı. Hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimizde saygı duyacağımız bir rakibimiz ona karşı verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Ünal Karaman: Verilen mücadeleden son derece memnunum

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