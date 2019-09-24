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HaberlerTrabzonsporÜnal Karaman: "Zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik"
24.09.2019 - 00:01 | | İHA

Ünal Karaman: "Zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ünal Karaman: "Zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik"


Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, “Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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