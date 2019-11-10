SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, bir kiÅŸi eksik kalmalarÄ±na raÄŸmen oyuncularÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey mÃ¼cadele gÃ¶sterdiÄŸini ve onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak da 3 puan aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Karaman, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, mÃ¼cadele etmeleri gereken bir mÃ¼sabaka oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Oyunun baÅŸlarÄ± diyebileceÄŸimiz bir dÃ¶nemde bir oyuncumuzun atÄ±lmasÄ± bizim iÅŸimizi biraz daha zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ama 11'e 11 oynasaydÄ±k da mÃ¼cadele edecektik.1 kiÅŸi eksik kalmamÄ±za raÄŸmen arkadaÅŸlar Ã¼st dÃ¼zey mÃ¼cadele gÃ¶sterdiler ve onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 3 puan aldÄ±lar. Hepsine ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum. En Ã§ok ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz bir dÃ¶nem iÃ§inde taraftarÄ±mÄ±zÄ±n devreye girmesi... Sonuna kadar takÄ±mÄ±n motivasyonunun Ã¼st dÃ¼zeyde kalmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±ndan dolayÄ± onlara kocaman teÅŸekkÃ¼r ediyorum. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun. " ifadelerini kullandÄ±.Â

Hakemin verdiÄŸi kararlara iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine de Karaman, "GeÃ§en hafta da farklÄ± ÅŸeyler sÃ¶ylemedim. Bizlerin de yorumu var elbette. Abdulkadir'in pozisyonuna devrede merak ettiÄŸim iÃ§in baktÄ±m. Bana gÃ¶re pozisyonda topa vuruyor. Futbol oynayanlar bilir ki o pozisyonun devamÄ±nda o ayaÄŸÄ± Ã¶yle ortamda koyacaÄŸÄ± farklÄ± bir yer olamaz. Yan aÃ§Ä±yla geliyor. Takdir hakkÄ±nÄ± o ÅŸekilde kullandÄ±. Spor kamuoyu gerekli ÅŸeyleri tartÄ±ÅŸacaktÄ±r. O konu Ã¼zerine beni Ã§ok fazla olaylarÄ±n iÃ§ine sokmazsanÄ±z Ã§ok memnun olurum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Karaman, Hosseini'nin ikinci penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°lk penaltÄ±yÄ± attÄ± iyi de bir penaltÄ± attÄ±. DevamÄ±nda bizim de fikrimiz vardÄ±. Oyuncu iyi hissettiÄŸini ve kullanmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Biz de onun fikrine saygÄ± duyduk. Sorguya Ã§ekecekseniz beni Ã§ekin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kararÄ± veren biziz." dedi.Â

Bulut: "Yeterince pozisyonumuz vardÄ±"

Aytemiz Alanyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erol Bulut ise Trabzonspor mÃ¼sabakasÄ±nda maÄŸlup olup istemedikleri bir sonuÃ§ aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Kalemizde pozisyon vermeden maÄŸlup olmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Yeterince pozisyonumuz vardÄ±, onlarÄ± deÄŸerlendiremediÄŸiniz zaman rakip Ã¶yle de bÃ¶yle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltÄ± pozisyonu buldu ve deÄŸerlendirerek 1-0 kazandÄ±. Rakibin ilk ÅŸutu penaltÄ± ÅŸutu oldu. Kalemizde baÅŸka ÅŸut yok. Ã–nemli olan bizim yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyonlarÄ± deÄŸerlendirmemiz, onun analizini yapmamÄ±z lazÄ±m."

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