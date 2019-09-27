Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçına canlı izle bahis yap!

UNION BERLIN – E. FRANKFURT

Almanya Bundesliga’da haftanın açılış maçında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt’un mücadelesinin heyecanını Misli.com’da Canlı olarak izlerken, Canlı Bahis heyecanını da her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Evinde Werder Bremen yenilgisinden sonra Leverkusen deplasmanında da puan alamayan Union Berlin, ligde 14. sıraya kadar geriledi. Bu sezon hiçbir lig maçında kalesini gole kapatamayan Union Berlin, aynı zamanda 5 lig maçının 3. kez bir maçı 11 kişi tamamlayamadı. Ev sahibinde forvet Sebastian Polter cezalı, savunmacı Christopher Lenz ise sakat.

Evindeki Avrupa Ligi grup maçında Arsenal karşısında tutunamayan E. Frankfurt, sonrasında evindeki lig maçında Borussia Dortmund ile karşılaşırken iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı almasını başardı. Bundesliga’da deplasmanda oynadığı 4 maçı da kaybeden E.Frankfurt cephesinde çok önemli bir eksik yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

E. Frankfurt’un son 18 maçının 15’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Union Berlin’in son 5 maçının 4’ünde karşılıklı goller oldu.

Union Berlin, bu maça kadar 5 lig maçının 4’ünde ilk golü yiyen ekip oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk E. Frankfurt’un 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %27’den fazlası deplasman tarafını şanslı görüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise %23’le her iki takımın da gol bulması ve maçın 2,5 Gol Üstüne taşınması yönünde.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ’NİN SEÇİMİ İSE;

İki takım da çıkış yapmak istiyor. Union son iki maçını kaybetti ve bu maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti. İlk hafta Schlotterbeck, bir önceki hafta Şubotic, geçen hafta Polter. Kırmızlarla dolu bir sezon geçiyor şimdiye dek. Arada iç sahada Dormtund'u iç sahada 3-1 yendiklerini de üntümayalım. Frankfurt değişimin kurbanı şimdiye kadar. geçen sezonun iştahı var ama dengesi yok. Yine de geçen hafta son dakikada gelen Dortmund beraberliği umut verdi. Bol pozisyonu ve 2,5 gol üstü ile sonuçlanan bir mücadele bekliyorum.