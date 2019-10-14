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14.10.2019 - 15:23 |

Ünlü boksör Eloy Perez hayatını kaybetti

Ünlü boksör Eloy Perez, ani ölümüyle herkesi şoke etti. 32 yaşındaki boksörün ölüm nedeni henüz bildirilmedi.

Ünlü boksör Eloy Perez hayatını kaybetti

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünyanın tanıdığı ünlü boksör Eloy Perez’den şok bir haber geldi. 32 yaşındaki eski dünya şampiyonu hayatını kaybetti. Dış basında geniş yer alan haberlerde, son dövüşünü 2012’de yapan Perez’in vefat etti.

Şu an itibarıyla hayatını neden kaybettiği açıklanmadı ancak daha önce kokain testini geçemeyen Eloy Perez, boks ringlerini bırakmıştı. Sosyal medyada da yankı bulan bu ani ölüm, sporcunun sevenlerini de üzdü.

Eloy Perez, kariyerinde 26 maçın 23’ünü kazanmış, 2012’de Adrien Broner’a karşı nakavt olmuştu.

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