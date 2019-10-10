10.10.2019 - 16:25 |
Ünlü boksör Errol Spence kaza yaptı
Dünyaca ünlü profesyonel boksör Errol Spence Jr, ABD’de Dallas’ta kaza yaptı. ABD saatiyle gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında 29 yaşındaki boksörün kullandığı aracın durumu herkesi korkuttu.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Gece kulübünden çıkıp evine doğru giderken hız yapan ve emniyet kemeri takılı olmayan dünya şampiyonu boksör Errol Spence, hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın oldukça ciddi olduğu ve hemen tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.
ABD basınında son dakika olarak duyurulan haberde aracın tanınmayacak hale geldiği aktarıldı. Kazan ‘korkunç’ olarak nitelendirildi.