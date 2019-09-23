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23.09.2019 - 18:47 | | AA

Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.

Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.

 TSYD'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi. 

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

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