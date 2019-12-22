Usain Bolt iki yıl sonra pistlere döndü

2020 Olimpiyatları'nın ev sahibi olacak Tokyo'da dün, oyunlara ev sahipliği yapacak Ulusal Stadyum’un açılış töreni gerçekleştirildi. Jamaikalı yıldız atlet törende boy gösterdi.

200 metre koştu, büyük alkış aldı

60 bin kişilik stadyumda 200 metrelik mesafede bir gösteri koşusu gerçekleştiren Bolt, stada gelen sporseverleri heyecanlandırdı. Performansıyla büyük alkış topladı.

Fazla kiloları dikkat çekti

Japon sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği Usain Bolt fazla kilolarıyla dikkat çekti. Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen rekortmen atletin göbek yapmış olması gözden kaçmadı.

'Atletizme dönmeyeceğim, seyirci olacağım'

Koşunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolt "Atletizme geri dönmeyeceğim. Az biraz koştum, vücuduma ağrı girdi. İlk kez olimpiyatları bir seyirci olarak takip edeceğim" dedi.

1.5 milyar dolar harcandı

Tokyo Ulusal Stadyumu toplamda 1.5 milyar dolar inşaat maliyetiyle inşaa edilirken, bu yaz gerçekleştirilecek yaz olimpiyatlarının merkezi olacak.