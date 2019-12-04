Üyelik zammı kapıda

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Fenerbahçe ekonomik sıkıntıya çözüm bulmak için kaynak arayışlarına devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan birçok çalışma söz konusu. Bunların başında üyelik aidatlarının artırılması geliyor.

Geçmiş yönetimin başlattığı üye projesine yeni yönetim “1 Milyon Üye” ismi olmadan devam ediyor. Yönetim bu sayıyı çok gerçekçi bulmasa da buradan önemli gelirler elde edilebileceğini düşünüyor.

Yeni yapılması planlanan tüzük çalışmasının içinde üye giriş aidatı ve yıllık aidatın arttırması üzerine bir çalışma. Buradan gelecek doğrudan gelirlerin kulüp için önemi büyük.

Diğer tüm gelirlerin tamamına yakını banka borçları ve faizlere gidiyor. 10 bin lira olan üyelik giriş aidatının 20 bin lira yapılması planlanıyor.

15 bin lira üzerinde de fikir beyan isimler söz konusu.

Ancak genel kurulun kabul etmesi durumunda yeni giriş aidatının 20 bin lira olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra yıllık aidatın da arttırılacağı belirtildi. Dolayısıyla buradan da ciddi bir gelir elde edilecek.

Sarı-lacivertliler son olarak Fenerbahçe Üniversitesi için iş birliğine giderek kulübe önemli bir gelir kazandırmıştı. Tek başına bu işe girmek yerine yapılan işbirliği sayesinde 10 yılda 400 milyon liralık kaynak yaratılmış oldu.

İcra kurulu çalışıyor

Kulüpte oluşturulan icra kurulu yoğun şekilde çalışıyor. Bu kurul kulübün başta ekonomik sorunlarına çözüm aramak ve birçok konuda karar almak için oluşturuldu.