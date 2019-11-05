Uygun: Serdar'ın omzundan sonra Lopez, Yozgat'tan geri döndü!

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uygun, "Öncelikle algı yaratmaya çalışan bir zihniyet var. Tweeti olan tweet atıyor. Tweeti olmayan trip atıyor. Tribi olmayan affedersin bilmem ne atıyor. Çünkü seven bir milletiz ondan besleniyoruz. Tarzımız bu oldu maalesef. O insanların yarattığı algı ve algının sonucundaki imalar, insanları zorluyor ve yaralıyor. 137 kişiyi mahkemeye verdim. 135 tanesi nasıl özür diliyor belli değil. Ya sen nasıl delikanlı adammışın falan filan.

"Fenerbahçe'yi liderlikten ettik"

Fenerbahçe'yi liderlikten ettik. 10 sene sonra Allah nasip etti kazandık. Aynı sorunları yaşayan bir takımla bunu başardık. Maçta hakeme gelince; Valla Serdar Aziz'in attığı omuzdan sonra bizim Lopez Yozgat'tan geri döndü. Bundan daha iyi penaltı yok." dedi.