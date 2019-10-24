Vagner Love buldu mu, atıyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Vagner Love, Brezilya’da adından söz ettiriyor. Serie A liginde 5 ve Copa Sudamericana’da 4, Paulista liginde 2 ve Brezilya Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 12 gol kaydeden deneyimli forvet, takımının en skoreri olurken, ülkenin de en golcü isimler arasına adını yazdırdı.

Love üçte bir yapıyor

Brezilya’da yayımlanan bir istatistik, Vagner Love’un gol vuruşlarındaki başarısını ortaya koydu. Buna göre futbolcunun ligdeki en iyi ikinci vuruş ortalamasına sahip olduğu ortaya çıktı. Corinthianslı oyuncunun aşağı yukarı ayağına her üç top gelişinde bir gol attığı belirlendi.

Gabigol ikinci sırayı aldı

Her 3.20 vuruşta 1 gol bulan Vagner Love, bu istatistikte sadece bir ismin gerisinde kaldı. Flamengo takımının ‘Gabigol’ lakaplı forveti Gabriel Barbosa 2.94 ile ilk sırada yer aldı. Bu iki isim ayaklarına gelen topları fileleri göndermek konusunda en maharetli iki isim olarak öne çıktı.

TOPLA BULUŞMA, GOLE DÖNÜŞTÜRME

Gabriel Flamengo 2,94

V.Love Corinthians 3,20

Gilberto Bahia 4.00

Jonathan Avai 4.00

R.Bueno Alagoano 4.20