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20.11.2019 - 22:22 |

VakıfBank: 2 - Scandicci: 3

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15‘lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

VakıfBank: 2 - Scandicci: 3

CEV Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında VakıfBank, 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya’nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)
Scandicci: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)
Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15
Süre: 16 dakika (27,26,21,24,18)

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