MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank, 2019'u galibiyetle kapattı
18.12.2019 - 11:30 |

VakıfBank, 2019'u galibiyetle kapattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Kaliningrad'ı deplasmanda 34-32, 25-21, 19-25, 24-26 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 200'üncü karşılaşmada 145'inci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, gruptaki dördüncü maçında Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la 23 Ocak Perşembe günü TSİ 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

VakıfBank, 2019'u galibiyetle kapattı

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı deplasmanda 34-32, 25-21, 19-25, 24-26 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına Kaliningrad önünde çıkan sarı-siyahlılar, Yantarny Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 34-32, ikinci setini 25-21 kaybetti. Üçüncü sette hücum sayılarıyla birlikte blokta da etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak karşılaşmada durumu 2-1'e getirdi.

Maçın MVP'si Isabelle Haak

Üçüncü setteki etkili blok performansına dördüncü sette de devam eden sarı-siyahlılar, seti 26-24 almayı başardı ve mücadeleyi tie break'e taşıdı. Final setinde de rakibine üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, tie break'i 15-10, karşılaşmayı da 3-2 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçında 145'inci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. B Grubu'ndaki ikinci galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki dördüncü maçından Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la 23 Ocak Perşembe günü TSİ 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

L.KALININGRAD-VAKIFBANK: 2-3

SALON: Yantarny Spor Salonu

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Milan Rajkovic (Hırvatistan)

L.KALININGRAD: Podskalnaya 10, Zivkovic 4, Voronkova 17, Orlova 8, Cleger 19, Iurinskaia 8, Galkina (L), Kurilo 6, Gorbacheva, Ryseva

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 15, Milena 5, Haak 34, Ebrar 20, Zehra 18, Gizem (L), Cansu, Gözde, Pınar, Meliha 3

SETLER: 34-32, 25-21, 19-25, 24-26, 10-15

SÜRE: 131 dakika (35', 29', 23', 29', 15')

Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslan’dan çifte atak!

Aslan’dan çifte atak!

‘Merih şu an çok iyi’

‘Merih şu an çok iyi’

Babel'den şok darbe!

Babel'den şok darbe!

Nou Camp’ın dışı alev alev!

Nou Camp’ın dışı alev alev!

Sıradaki Haber