VakıfBank, 2019'u galibiyetle kapattı

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı deplasmanda 34-32, 25-21, 19-25, 24-26 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına Kaliningrad önünde çıkan sarı-siyahlılar, Yantarny Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 34-32, ikinci setini 25-21 kaybetti. Üçüncü sette hücum sayılarıyla birlikte blokta da etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak karşılaşmada durumu 2-1'e getirdi.

Maçın MVP'si Isabelle Haak

Üçüncü setteki etkili blok performansına dördüncü sette de devam eden sarı-siyahlılar, seti 26-24 almayı başardı ve mücadeleyi tie break'e taşıdı. Final setinde de rakibine üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, tie break'i 15-10, karşılaşmayı da 3-2 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçında 145'inci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. B Grubu'ndaki ikinci galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki dördüncü maçından Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la 23 Ocak Perşembe günü TSİ 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

L.KALININGRAD-VAKIFBANK: 2-3

SALON: Yantarny Spor Salonu

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Milan Rajkovic (Hırvatistan)

L.KALININGRAD: Podskalnaya 10, Zivkovic 4, Voronkova 17, Orlova 8, Cleger 19, Iurinskaia 8, Galkina (L), Kurilo 6, Gorbacheva, Ryseva

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 15, Milena 5, Haak 34, Ebrar 20, Zehra 18, Gizem (L), Cansu, Gözde, Pınar, Meliha 3

SETLER: 34-32, 25-21, 19-25, 24-26, 10-15

SÜRE: 131 dakika (35', 29', 23', 29', 15')