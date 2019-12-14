VakıfBank derbi zaferiyle lider

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 20-25, 23-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ilk devreyi lider olarak tamamladı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki derbinin ilk setinin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-20 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İlk devrenin lideri VakıfBank

İkinci setin başında 8-3 öne geçen VakıfBank, teknik molasına da 12-11 üstün girdiği ikinci seti 25-23 almayı başardı. Derbinin üçüncü setinde Eczacıbaşı VitrA'nın dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, Sultanlar Ligi'nin ilk devresini lider olarak tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

ECZACIBAŞI VİTRA-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza 6, Gamze 2, Natalia 3, Yasemin 2, Boskovic 18, Kim 8, Simge (L), Hande 6, Ergül 4, Buse, Lloyd

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 18, Ebrar 9, Milena 2, Gizem (L), Meliha 1, Gözde, Maja

SETLER: 20-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 78 dakika (25', 30', 23')