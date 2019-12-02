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02.12.2019 - 11:04 |

VakıfBank, şampiyon apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü, toplamda da dördüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için sahne alıyor. B Grubu'nda Novara (İtalya), Praia (Brezilya) ve Tianjin'le (Çin) mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, ilk maçında Praia'yla yarın TSİ 09:00'da karşılaşacak.

VakıfBank, şampiyon apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Son iki sezonunun şampiyonu apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan sarı-siyahlılar, B Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (italya) ve Dentil Praia Clube (Brezilya), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'le (Çin) mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Dentil Praia Clube'le yarın TSİ 09:00'da karşılaşacak.

Final 8 Aralık Pazar günü oynanacak

Sekiz takımın yer alacağı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında dörder ekip mücadele edecek. Gruplarda oynanacak üç maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak yarı finallerin ardından 8 Aralık Pazar günkü final maçıyla dünyanın en büyüğü belli olacak.

VAKIFBANK'IN MAÇ PROGRAMI

TARİH                         MAÇ                                                   SAAT (TSİ)

Yarın                           VakıfBank-Dentil Praia Clube                09:00

5 Aralık Perşembe      Igor Gorgonzola Novara-VakıfBank      12:00

6 Aralık Cuma             Tianjin Bohai Bank-VakıfBank               15:00

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ KADROSU

NO                  OYUNCU                     POZİSYON

1                      Gizem Örge                 Libero

3                      Cansu Özbay               Pasör

8                      Melis Gürkaynak        Orta Oyuncu

9                      Meliha İsmailoğlu       Smaçör

10                    Gabriela Guimaraes   Smaçör

11                    Isabelle Haak              Pasör Çaprazı

12                    Pınar Eren Atasever    Libero

14                    Gözde Yılmaz              Pasör Çaprazı

15                    Ebrar Karakurt            Pasör Çaprazı

16                    Milena Rasic               Orta Oyuncu

17                    Maja Ognjenovic        Pasör

18                    Zehra Güneş               Orta Oyuncu

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