VakıfBank, şampiyon apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü, toplamda da dördüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için sahne alıyor. B Grubu'nda Novara (İtalya), Praia (Brezilya) ve Tianjin'le (Çin) mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, ilk maçında Praia'yla yarın TSİ 09:00'da karşılaşacak.
Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Son iki sezonunun şampiyonu apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan sarı-siyahlılar, B Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (italya) ve Dentil Praia Clube (Brezilya), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'le (Çin) mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Dentil Praia Clube'le yarın TSİ 09:00'da karşılaşacak.
Final 8 Aralık Pazar günü oynanacak
Sekiz takımın yer alacağı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında dörder ekip mücadele edecek. Gruplarda oynanacak üç maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak yarı finallerin ardından 8 Aralık Pazar günkü final maçıyla dünyanın en büyüğü belli olacak.
VAKIFBANK'IN MAÇ PROGRAMI
TARİH MAÇ
Yarın
5 Aralık Perşembe Igor Gorgonzola Novara-VakıfBank 12:00
6 Aralık Cuma Tianjin Bohai Bank-VakıfBank 15:00
VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ KADROSU
NO OYUNCU POZİSYON
1 Gizem Örge Libero
3 Cansu Özbay Pasör
8 Melis Gürkaynak Orta Oyuncu
9 Meliha İsmailoğlu Smaçör
10 Gabriela Guimaraes Smaçör
11 Isabelle Haak Pasör Çaprazı
12 Pınar Eren Atasever Libero
14 Gözde Yılmaz Pasör Çaprazı
15 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
16 Milena Rasic Orta Oyuncu
17 Maja Ognjenovic Pasör
18 Zehra Güneş Orta Oyuncu