VakıfBank, şampiyon apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Son iki sezonunun şampiyonu apoletiyle Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan sarı-siyahlılar, B Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (italya) ve Dentil Praia Clube (Brezilya), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'le (Çin) mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Dentil Praia Clube'le yarın TSİ 09:00'da karşılaşacak.

Final 8 Aralık Pazar günü oynanacak

Sekiz takımın yer alacağı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında dörder ekip mücadele edecek. Gruplarda oynanacak üç maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak yarı finallerin ardından 8 Aralık Pazar günkü final maçıyla dünyanın en büyüğü belli olacak.

VAKIFBANK'IN MAÇ PROGRAMI

TARİH MAÇ SAAT (TSİ)

Yarın VakıfBank-Dentil Praia Clube 09:00

5 Aralık Perşembe Igor Gorgonzola Novara-VakıfBank 12:00

6 Aralık Cuma Tianjin Bohai Bank-VakıfBank 15:00

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ KADROSU

NO OYUNCU POZİSYON

1 Gizem Örge Libero

3 Cansu Özbay Pasör

8 Melis Gürkaynak Orta Oyuncu

9 Meliha İsmailoğlu Smaçör

10 Gabriela Guimaraes Smaçör

11 Isabelle Haak Pasör Çaprazı

12 Pınar Eren Atasever Libero

14 Gözde Yılmaz Pasör Çaprazı

15 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı

16 Milena Rasic Orta Oyuncu

17 Maja Ognjenovic Pasör

18 Zehra Güneş Orta Oyuncu