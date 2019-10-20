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20.10.2019 - 23:48 | | AA

VakıfBank - Türk Hava Yolları: 3-0

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaVakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

VakıfBank - Türk Hava Yolları: 3-0

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

 Salon: VakıfBank Spor Sarayı 

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç 

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt)

Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel) 

Setler: 29-27, 25-23, 25-23 

Süre: 97 dakika (37, 32, 28)

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