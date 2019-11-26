26.11.2019 - 13:27 | | İSTANBUL (AA)
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi sınavı
Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibiyle karşılaşacak.
Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. VakıfBank, gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-2 yenilmişti.
Nova KBM Branik de Rus ekibi Lokomotiv'e 3-0 mağlup olmuştu.