VakıfBank'tan bronz madalya

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezinde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonasında 2016 yılının ardından 2nci kez bronz madalyanın sahibi oldu.

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VAKIFBANK: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)

NOVARA: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)

SETLER: 26-24, 25-23, 25-21

SÜRE: 1 saat 24 dakika (29,29,26)