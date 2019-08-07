Valbuena: Fenerbahçe forması olmadan yola çıkmam

Fenerbahçe'den sezon başında Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Valbuena'dan Başakşehir'le bu akşam oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi paylaşım geldi.

Seyahat ettiği valizine sarı-lacivertli formayı koyan Fransız yıldız, Instagram hesabından "Fenerbahçe forması olmadan İstanbul'a gelemezdim. Bana şans dileyin" şeklinde paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar Valbuena'nın bu paylaşımını adeta beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım: