Sarı-lacivertli takımdan sezon başında ayrılan Mathieu Valbuena, destek mesajı attı. Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Fransız yıldız, bir video yayınlayıp, maçı izlediğini gösterdi.

Valbuena, 'Haydi Fenerbahçe' mesajı attı.

Ersun Yanal'a büyük sevgi

Fenerbahçe taraftarları skorun rahatlamasıyla beraber teknik direktör Ersun Yanal'a destek verdi. Uzun süre Yanal için tezahürat yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcı da tezahüratlara kayıtsız kalmadı. Taraftarlara el sallayan ve alkışlayan başarılı teknik adam çok mutlu oldu.