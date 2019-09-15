Valbuena'dan 1 gol 1 asist

Skorer

Fransız yıldız Mathieu Valbuena dün geceye damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, Olympiakos'un evinde Volos'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçta takımı adına 1 gol 1 asistle oynadı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Guilherme topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Takımını 1-0 öne geçiren golün asistini yapan yıldız futbolcu 83. dakikada Olympiakos'un kazandığı penaltıda topun başına geçti.

Top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 4-0'a getiren Valbuena, 5-0'lık galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

Sezona çok iyi bir giriş yapan Fransız hücum oyuncusu, çıktığı 9 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Benzia da oynadı

Ayrıca geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia da 84. dakikada oyuna girdi ve yeni takımıyla ilk maçına çıkmış oldu.