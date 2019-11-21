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21.11.2019 - 16:55 |

Valbuena'dan itiraf! "Eşimle 1.5 yıldır ayrı yaşıyoruz"

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Karim Benzema olayı nedeniyle ailesiyle arasının bozulduğunu belirtti, “Eşimle 1.5 yıldır ayrı yaşıyoruz” dedi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin sezon başında yollarını ayırdığı Mathieu Valbuena’dan flaş bir itiraf geldi. RMC Sport’a konuşan Valbuena’nın eşiyle yaşadığı sıkıntılar göze çarptı. Fransız futbolcu, hem İstanbul hem de şu anda Atina’da ailesinden ayrı yaşadığını aktardı.

Karim Benzema yüzünden ortaya çıkan seks kasedi gündemi sonrası eşiyle bozuştuğunu belirten Valbuena, “İlk olaylar ortaya çıktığında aramız bozuldu. Kızım annesiyle yani eşimle 1.5 senedir ayrı yaşıyoruz. Sonra gittiğimiz yerlerde bu konu hep gündeme geldi, insanların sözleri oldu. Sıkıntılı zamanlar geçirdik. En zor ailem için oldu” dedi.

Valbuenadan itiraf Eşimle 1.5 yıldır ayrı yaşıyoruz

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