Valencia-Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H grubu ikinci hafta maçında Valencia kendi sahasında Ajax'ı konuk ediyor. İlk haftayı üç puanla tamamlayan iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanında sürpriz bir üç puan alan Valencia bu hafta Lille'i kendi sahasında 3-0 deviren Ajax'ı konuk ediyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde iki kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Valencia-Ajax maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

VALENCİA-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Valencia-Ajax maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.