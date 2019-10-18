Valencia - Anadolu Efes canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan tek maç olarak oynayabilecek mücadeleye ayrıca canlı bahis de yapabileceksiniz.

Geçtiğimiz yılın Euroleague Final Four finalisti Anadolu Efes aynı başarıyı bu sene de göstermek istiyor. Normal sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz daha sonra Alba Berlin’i uzatma periyodu sonunda yenerek ilk galibiyetini almıştı. Son sıradaki Valencia’yı yenerek üst sıralara tırmanmak isteyen Anadolu Efes’te eksik oyuncu bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan 6 karşılaşmanın 3’ünü Anadolu Efes, 3’ünü Valencia kazandı.

Anadolu Efes Euroleague’de bugüne kadar çıktığı 412 karşılaşmada 208 galibiyet, 204 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes Euroleague’de deplasmanda çıktığı son 15 maçın 8’inden galip ayrıldı.

EN ÇOK OYNANANLAR

Zorlu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak temsilcimizin tarafında yer alıyor. Canlı bahis de yapılabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %26’sı Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %11’i ise alt-üst seçeneklerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI TAMER OYGUÇ’UN YORUMU

Anadolu Efes sezona iyi başlamadı. Barcelona ve Bandırma yenilgileri. Uzatmada alınan Alba Berlin galibiyeti. Ama her geçen gün daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Valencia iki maçta hiç varlık gösteremedi. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını düşünmüyorum. Efes bir şekilde kazanır.