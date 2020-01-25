Valencia - Barcelona: 2-0

İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Barcelona, Valencia'nın konuğu oldu. Mestalla Stadı'nda oynanan müsabakayı Valencia 2-0 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 48. dakikada Jordi Alba kendi kalesine ve 77. dakikada Maxi Gomez kaydetti. Öte yandan Valencia'da Gomez 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Barcelona 43 puanda kaldı ve aynı puandaki Real Madrid'in 1 maç eksiği bulunuyor. Valencia ise 34 puanla 5. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur, Ansu Fati, Griezmann, Messi.

Valencia: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Kondogbia, Coquelin, Ferrán, Soler; Gameiro, Maxi.

Barcelona'nın Celta Vigo'yu 6-1 yendiği maçın golleri