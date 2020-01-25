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25.01.2020 - 13:49 |

Valencia - Barcelona: 2-0

La Liga'nın 21. haftasında Valencia kendi evinde lider Barcelona'yı ağırladı. Valencia sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında Barcelona'ya ağır darbe vurdu. Öte yandan Valencia'da Gomez 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Valencia - Barcelona: 2-0

İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Barcelona, Valencia'nın konuğu oldu. Mestalla Stadı'nda oynanan müsabakayı Valencia 2-0 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 48. dakikada Jordi Alba kendi kalesine ve 77. dakikada Maxi Gomez kaydetti. Öte yandan Valencia'da Gomez 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Barcelona 43 puanda kaldı ve aynı puandaki Real Madrid'in 1 maç eksiği bulunuyor. Valencia ise 34 puanla 5. sıraya yükseldi.

 

 

İLK 11'LER 

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur, Ansu Fati, Griezmann, Messi.

Valencia: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Kondogbia, Coquelin, Ferrán, Soler; Gameiro, Maxi.

Valencia - Barcelona: 2-0

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