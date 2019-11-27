27.11.2019 - 20:41 |
Valencia-Chelsea: 2-2
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Valencia ile Chelsea, yüksek tempoda oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da son haftalar öncesi gruptaki puanını 8'e yükseltti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Valencia ile Chelsea, İspanya'da kozlarını paylaştı.
Karşılıklı pozisyonların çok olduğu ve gol yağmuruna sahne olan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı: 2-2
Bu sonuçla son haftalar öncesi iki ekibin de puanı 8'e yükseldi.
Maçın özeti sizlerle