Valencia-Chelsea: 2-2

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Valencia ile Chelsea, İspanya'da kozlarını paylaştı.

Karşılıklı pozisyonların çok olduğu ve gol yağmuruna sahne olan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı: 2-2

Bu sonuçla son haftalar öncesi iki ekibin de puanı 8'e yükseldi.

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