11.09.2019 - 16:52
Valencia, Kral Kupası'nı alan Marcelino'yu gönderdi!
La Liga ekibi Valencia, geçen sezon Kral Kupası'nı kaldıran Marcelino'nun görevine son verdi.
La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia, teknik direktör Marcelino García Toral ile yollarını ayırdı. Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.
Yarasalar, Kral Kupası Finali'nde geçen sezon lig şampiyonu Barcelona'yı 2-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.
3 hafta sonunda hanesine 4 puan yazdıran Valencia cumartesi günü Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Büyük tepki
Bu kararın ardından Valencia taraftarları sosyal medyada yönetime büyük tepki gösterdi. İspanya basını, Valencia'nın eski Barcelona'lı oyuncu Albert Celades'i göreve getireceğini iddia etti.