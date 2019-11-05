Valencia Lille maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

VALENCIA LILLE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Valencia Lille maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Valencia: Cillesen, Wass, Gabriel, Diakhaby, Jaume Costa, Kondogbia, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Gameiro, Maxi



Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Gabriel, Araujo, Soumare, Andre, Yusuf Yazıcı, Osimhen