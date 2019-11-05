05.11.2019 - 20:23 |
Valencia Lille maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
Valencia Lille maçı için geri sayım başladı. Fransız ekibinde forma giyen milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11 başlaması beklenen zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Valencia Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek??
VALENCIA LILLE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Valencia Lille maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Valencia: Cillesen, Wass, Gabriel, Diakhaby, Jaume Costa, Kondogbia, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Gameiro, Maxi
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Gabriel, Araujo, Soumare, Andre, Yusuf Yazıcı, Osimhen