Valencia, Mangala'yÄ± kadrosuna kattÄ±

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Valencia, FransÄ±z stoper Eliaquim Mangala'yÄ± transfer etti.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mangala'nÄ±n transferi konusunda Manchester City ile anlaÅŸan Valencia, 28 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â Manchester City'deki kontratÄ±nÄ±n bitmesine bir yÄ±l kalan FransÄ±z milli futbolcu Mangala'nÄ±n bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, Manchester City'nin, teknik direktÃ¶r Josep Guardiola'nÄ±n kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi oyuncuyu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

Profesyonel kariyerine Standard Liege'de baÅŸlayan Mangala, Porto'da sergilediÄŸi performans sayesinde 2014 yazÄ±nda 45 milyon avroya Manchester City'ye transfer oldu.Â

2016'dan 2018'e kadar kiralÄ±k olarak Valencia ve Everton'da oynayan Mangala, geÃ§en sezon Manchester City'nin A takÄ±mÄ±nda forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±.