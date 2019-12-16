Valencia - Real Madrid: 1-1

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasÄ±nda Real Madrid, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Valencia ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Ä°lk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z berabere biten karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada uzatmalarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 95. dakikada, kullanÄ±lan kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda rakip ceza sahasÄ±na giden kaleci Thibaut Courtois'in kafa vuruÅŸunun ardÄ±ndan boÅŸta kalan topu aÄŸlara gÃ¶nderen Karim Benzema, Real Madrid'e beraberliÄŸi getirdi.

Â Bu sonuÃ§la Real Madrid puanÄ±nÄ± 35'e Ã§Ä±kartÄ±rken, aynÄ± ÅŸekilde 17. haftayÄ± beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona'nÄ±n arkasÄ±ndan ikinci sÄ±rada kaldÄ±.

Â Valencia ise haftayÄ± 27 puanla 8. sÄ±rada tamamladÄ±.Â

Ertelenen El Clasico'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleriÂ

DiÄŸer yandan La Liga'nÄ±n 10. haftasÄ±nda 26 EylÃ¼l'de oynanmasÄ± gereken ancak gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maÃ§Ä± 18 AralÄ±k Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 22.00'de oynanacak.Â

Katalonya'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± gruplar El Clasico olarak adlandÄ±rÄ±lan maÃ§Ä± bloke etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.Â

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplarÄ±n, Real Madrid takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§Ä±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± Nou Camp StadÄ±'nÄ± geliÅŸini engelleme, stadyum Ã§evresini kuÅŸatma, karÅŸÄ±laÅŸma sÄ±rasÄ±nda sahaya inme gibi eylem hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda olduÄŸu iddia ediliyor.Â

Katalonya yerel polisi ise "yÃ¼ksek riskli maÃ§" olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± El Clasico'da 2 bini Ã¶zel gÃ¼venlikÃ§i olmak Ã¼zere 3 binden fazla gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

El Clasico Ã¶ncesinde Real Madrid ve Barcelona'nÄ±n 35'er puanlarÄ± bulunuyor.