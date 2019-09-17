Valencia kulÃ¼p yÃ¶netiminin 11 EylÃ¼l'de sÃ¼rpriz bir kararla teknik direktÃ¶r Marcelino Garcia Toral'Ä± gÃ¶revden alarak yerine Albert Celades'i getirmesine karÅŸÄ± futbolcularÄ±n tepkisi devam etti.

La Liga'da deplasmanda Barcelona'ya karÅŸÄ± oynanan ve 5-2 kaybedilen maÃ§Ä±n ardÄ±ndan hiÃ§bir gazeteciye konuÅŸmayan ValencialÄ± futbolcular, sessiz kalma eylemlerini UEFA Åžampiyonlar Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akÅŸam oynanacak Chelsea-Valencia maÃ§Ä± Ã¶ncesinde dÃ¼n yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Valencia takÄ±mÄ±ndan hiÃ§bir futbolcu katÄ±lmazken, yeni teknik direktÃ¶r Celades tek baÅŸÄ±na gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Celades, futbolcularÄ±n eylemi ile ilgili soruya "Ä°deal bir durum deÄŸil. FutbolcularÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir karar. SÃ¶yleyecek baÅŸka bir ÅŸey yok." dedi.

UEFA kurallarÄ± gereÄŸi Avrupa kupalarÄ±ndaki resmi maÃ§lardan Ã¶nce bir futbolcu ve teknik direktÃ¶rÃ¼n basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi zorunlu olurken, ValencialÄ± futbolcularÄ±n protestosundan dolayÄ± kulÃ¼be ceza gelmesi bekleniyor.

Valencia'ya geÃ§en sezon Kral KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±ran ve ligi 4. tamamlayarak Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan teknik direktÃ¶r Toral, kulÃ¼bÃ¼n sahibi Singapurlu iÅŸ insanÄ± Peter Lim'in kararÄ±yla gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Valencia taraftarÄ±, "Toral'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±" nedeniyle kulÃ¼p yÃ¶netimine tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Teknik direktÃ¶r Toral ise dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, geÃ§en sezon Kral KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±klarÄ± iÃ§in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

Toral, "19 Temmuz'da Singapur'a gittiÄŸimde kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Lim beni kupayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in deÄŸil, Åžampiyonlar Ligi'ne kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tebrik etti. NasÄ±l ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± tahmin edebilirsiniz. Benim gÃ¶revden alÄ±nmamÄ±n ligdeki maÃ§ sonuÃ§larÄ±yla bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k. Bu durumun tetikÃ§isinin Kral KupasÄ±'nÄ± kazanmak olduÄŸundan eminim. Sezon boyunca, bu kupayÄ± reddetmek zorunda olduÄŸumuza iliÅŸkin doÄŸrudan ve dolaylÄ± mesajlar aldÄ±k." demiÅŸti.