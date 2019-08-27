Vali Ustaoğlu: Trabzon çok güzel imaj veriyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ile Yunanistan'ın AEK takımları arasında Medical Park Stadı'nda 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Ustaoğlu, Trabzon halkının kendisine yakışan misafirpervelliği en iyi şekilde göstereceğine inandığını belirterek, "Trabzon şehri ve Trabzonspor son yıllarda çok güzel bir imaj veriyor. Takım oynadığı futbolla zevk verirken, centilmenliğimizi de futbolumuza katarak yükselen olumlu imajımızı tüm Avrupa'ya en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum." dedi.

Karşılaşmayı 300'e yakın AEK taraftarının da izlemesi beklenirken, 2 bin 100 güvenlik personelinin görev yapacağı kaydedildi.