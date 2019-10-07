Babasının izinde! Sydney'den 4 maçta 4 gol...

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz futbolcularından Pierre Van Hooijdonk'la ilgili sürpriz bir gelişme dikkat çekti.

Sarı-lacivertli taraftarların da yakından tanıdığı Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk, tıpkı babası gibi golcülüğüyle herkesin beğenisini kazanmaya başladı.

2000 doğumlu Sydney, NAC Breda formasıyla, Eredivisie'nin bir alt ligi olan Eerste Divisie'de golleriye öne çıkıyor.

Babası gibi NAC Breda ile futbolda ilk adımlarını atan 19 yaşındaki yıldız, son 4 maçta 4 gol 1 asistle oynadı ve Hollanda'da ilgi topladı.

Bu sezonun genelinde 7 maçta süre alan genç futbolcu, özellikle arka arkaya golleri sıralamasıyla dikkatleri çekti. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sosyal medyada duyuran Sydney Van Hooijdonk, babası gibi sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirtmişti.