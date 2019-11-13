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TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi ve TÃ¼rkiye'nin 7 bÃ¶lgesindeki satranÃ§ sporcularÄ±nÄ± online olarak bir araya getiren organizasyonda DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi, GÃ¼neydoÄŸun Anadolu BÃ¶lgesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi ve Karadeniz BÃ¶lgesi'nde finale kalan isimler belli oldu. TÃ¼rkiye'nin en iyi satranÃ§ sporcularÄ±nÄ±n hem rakibi hem de zamanÄ± mat etmek iÃ§in hamle yaptÄ±klarÄ± organizasyonda Â finale yÃ¼kselen 24 erkek ve 8 kadÄ±ndan oluÅŸacak 8 takÄ±m, 24 KasÄ±m'da Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek bÃ¼yÃ¼k finalde ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi verecek.

KÃ–Y KAHVESÄ°NDE SATRANÃ‡ TURNUVASI

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi elemelerine katÄ±lan Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, satranca olan ilgileri ile tÃ¼m gÃ¶zleri Ã¼zerlerine Ã§evirdiler. Merkeze 110 Km uzaklÄ±kta yer alan ve 3 bin rakÄ±mlÄ± Karabet GeÃ§idi'ni aÅŸarak gidilen BahÃ§esaray'da satranÃ§ bir gelenek haline geldi. KÃ¶y kahvesinde okey ve tavla yerine artÄ±k satranÃ§ oynanÄ±yor. Eski zamanlarda yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda yoÄŸun hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu ve kar sebebiyle yollarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ± BahÃ§esaray'da yaÅŸayan vatandaÅŸlar satrancÄ± bir yaÅŸam biÃ§imi haline getirdiler. KÃ¶y kahvesinde toplanan bÃ¶lge halkÄ±, evlerinden getirdikleri laptoplar ile Red Bull Chess Masters organizasyonunda online olarak TÃ¼rkiye'nin her yerinden sporcularla mÃ¼cadele etme fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±lar.

RED BULL CHESS MASTERS NEDÄ°R?

LisanslÄ± satranÃ§ oyuncularÄ±nÄ± bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bÃ¶lge elemeleri ''yÄ±ldÄ±rÄ±m satranÃ§'' final ise ''hÄ±zlÄ± satranÃ§'' formatÄ±nda oynanÄ±yor. SatranÃ§ sporunun daha rekabetÃ§i ve kapsayÄ±cÄ± bir formatta deneyimlenmesine fÄ±rsat verecek turnuvada, her bÃ¶lgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadÄ±n sporcu kendi takÄ±mlarÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bir Ã¶zel davetli takÄ±mÄ±n da katÄ±lmasÄ±yla belirlenecek 8 takÄ±m Ä°stanbul'da yapÄ±lacak finalde ÅŸampiyon olmak iÃ§in hamle yapacak. Hem kendi bÃ¶lgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise Ã§eÅŸitli Ã¶dÃ¼ller verilecek.Â

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