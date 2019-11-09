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09.11.2019 - 10:26 | | Sabah

VAR, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile sahalara dönüş yaptı

Süper Lig'in 10. haftasında kullanılmaması büyük tepki gören Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, dün akşam Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği 11. hafta maçında iki kez devreye girdi.

VAR, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile sahalara dönüş yaptı

Geçen hafta Kayseri-F.Bahçe, Trabzon-Göztepe ve Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor gibi hakem kararlarının çok tartışıldığı maçlarda Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) kullanılmaması tepkilere neden olmuştu.

Sistem, dünkü F.Bahçe-Kasımpaşa maçıyla sahalara dönüş yaptı. F.Bahçe'nin ikinci penaltısını kazandığı pozisyonda VAR'ın uyarısıyla hakem Ali Palabıyık, Sadiku'nun topa eliyle müdahale ettiğini tespit etti. Palabıyık, Kasımpaşa'nın ilk golü öncesi de Koita'nın topa elle teması olup olmadığını VAR'da kontrol etti.

 

VAR, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile sahalara dönüş yaptı

 

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