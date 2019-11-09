VAR, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile sahalara dönüş yaptı

Geçen hafta Kayseri-F.Bahçe, Trabzon-Göztepe ve Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor gibi hakem kararlarının çok tartışıldığı maçlarda Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) kullanılmaması tepkilere neden olmuştu.

Sistem, dünkü F.Bahçe-Kasımpaşa maçıyla sahalara dönüş yaptı. F.Bahçe'nin ikinci penaltısını kazandığı pozisyonda VAR'ın uyarısıyla hakem Ali Palabıyık, Sadiku'nun topa eliyle müdahale ettiğini tespit etti. Palabıyık, Kasımpaşa'nın ilk golü öncesi de Koita'nın topa elle teması olup olmadığını VAR'da kontrol etti.