VAR krizi! Telefonu şarja takınca...

Dünya futbolunda Video Asistan Hakem sistemi gün geçtikçe gelişirken garip olaylar da peşin sıra geliyor. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al-Nassr-Al Fateh maçının oynandığı sırada hakemler VAR sistemine başvurmak istedi.

Ancak bu esnada VAR sistemini çalışmadığı görüldü. Araştırılan olayın detayında hiç beklenmedik bir gerçek çıktı.

Bir stat görevlisi VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladı. Bu nedenle VAR sistemi devreden çıktı ve kullanılamadı.

Al Nassr, Buraikan'ın 49. dakikadaki golüyle Al Fateh'i 1-0 mağlup etti.

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