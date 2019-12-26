VAR mısın, yok musun!

SERDAR SARIDAĞ

Fenerbahçe derbisinin ardından, ezeli rakibinin galibiyetine gölge düşürmeden, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’ı hedef tahtasına koyan Beşiktaş Yönetimi, Türk futbolu için istediği adalet mücadelesinden geri adım atmıyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerin önceki gün ziyaret ettikleri Türkiye Futbol Federasyonu’nda bu durumu gündeme getirdikleri ortaya çıktı. Daha önce planlanmış bu ziyarette konuşulan maddelere, gündemdeki VAR kayıtlarının açıklanması konusunu da ekleyen siyah-beyazlılar, TFF’ye yapılan resmi başvuruya olumlu ya da olumsuz bir yanıt bekliyor. Derbinin VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanması konusunda bugün 17.00’ye kadar TFF’yi bekleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, olumlu cevap gelmemesi durumunda tüm yasal haklarını kullanacak.

TFF’den ses çıkmaması halinde bugün akşam saatlerinde bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanan siyah-beyazlılar, tüm kulüplere adalet sağlanması için bu işin öncülüğünü yapacak. Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında VAR kayıtları konusunun gündeme getirilmemesine tavır koyan siyah-beyazlılar, kulüp başkanları ile tek tek bir araya gelerek, VAR protokolü ve kayıtlara karşı hukuk mücadelesini başlatmaya çalışacak.

VAR ile ilgili yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi, sonuç elde edene kadar bu mücadeleyi tüm camia ile birlikte sürdürecek. Bu arada Beşiktaş dernekleri de, yönetimin alacağı karara göre ortak hareket etme konusunda fikir birliğine vardı.