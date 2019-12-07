VAR’da çizgi sıkıntısı

Futbolda yeni uygulamaya konulan ve üzerine yoğun tartışmalar doğuran VAR uygulaması, UEFA’nın da gündemine geldi. UEFA yaptığı değerlendirmede, teknoloji kullanımında hatalar ortaya çıktığı, bunların düzeltilmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

Özellikle VAR odasında pozisyonlarda çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili şüpheler üzerinde durulurken, son haftalarda oluşan bazı pozisyonlarda, yanlış kararlar verilmiş olmasına atıfta bulunuldu. Ofsayt çizgisinin ilerisine düşen el, kol ve omuz gibi organlarla ofsayt kararı verilmesinin UEFA nezdinde rahatsızlık yarattığı, bunların değiştirilmesi yönünde çabalar olduğu aktarıldı.

Sistemin düzeltilmesinin ardından daha doğru kararlarla teknolojinin yararlı olacağı yönünde görüş bulunduğu ifade edildi.