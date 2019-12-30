UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu (IFAB) Genel Sekreteri Lukas Brud, ofsayt pozisyonlarÄ±nda VAR (Video YardÄ±mcÄ± Hakem) uygulamasÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n, didik didik hata aramak deÄŸil aÃ§Ä±k ve bariz hatalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere Premier Lig'de birÃ§ok golÃ¼n, VAR incelemesi sonucu Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k farkla ofsayt olduÄŸu iÃ§in iptal edilmesi tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.Â

Ä°ngiliz haber ajansÄ± PA Media'nÄ±n konu hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan IFAB Genel Sekreteri Brud, "VAR uygulamasÄ±nda, yeniden dÃ¼zenleme gerektirebilecek bazÄ± durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. VAR odasÄ±ndaki hakemler, bir pozisyonun ofsayt olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek iÃ§in monitÃ¶rÃ¼n baÅŸÄ±nda uzun zaman harcÄ±yorsa bu sÃ¶z konusu hatanÄ±n aÃ§Ä±k ve bariz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Bu gibi durumlarda orijinal karar geÃ§erli olmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Â Brud, inceleme gereÄŸi duyulan hatanÄ±n aÃ§Ä±k ve bariz olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Teoride ofsayt iÃ§in 1 milimetre bile yeterli. Fakat hakemin kararÄ±nÄ±n yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in VAR tarafÄ±ndan 10 farklÄ± aÃ§Ä±dan izlenmesi gerekiyorsa ilk karar korunmalÄ±. Bu bir sorun. VAR odasÄ±, didik didik hata aramamalÄ±. Daha iyi bir karar verilmesini deÄŸil aÃ§Ä±k ve bariz hatalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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