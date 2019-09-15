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15.09.2019 - 01:34 |

VAR’dan çifte ihraç

Gazişehir-Beşiktaş maçının 73. dakikası gergin anlara sahne oldu. Kayode taç çizgisi kenarındaki ikili mücadele sırasında Elneny’nin yüzüne dirseğiyle vururken, bir hayli öfkelenen Mısırlı oyuncu da rakibinin dizine sert bir tekme indirdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında saha içi bir anda karıştı. Gazişehirli Kayode taç çizgisi kenarındaki ikili mücadele sırasında Elneny’nin yüzüne dirseğiyle vururken, bir hayli öfkelenen Mısırlı oyuncu da rakibinin dizine sert bir tekme indirdi.

Hakem Halil Umut Meler pozisyonun ardından Elneny’ye sarı kart gösterirken, VAR’dan gelen uyarı üzerine ekran karşısına geçti. Pozisyonu izleyen hakem Meler, Kayode ve Elneny’ye direkt kırmızı kart gösterdi. Kayode ve Elneny’ye en az ikişer maç ceza geleceği ifade edildi. Bu arada Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica da itirazları yüzünden sarı kart gördü.

VAR’dan çifte ihraç

 

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