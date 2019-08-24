Varsa yoksa Gustavo

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Marsilya’nın Brezilyalı ön liberosu için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, elinde bulundurduğu 6.5 milyon euroluk oyuncu alma hakkının tamamını gerekirse bu futbolcuyu almak için kullanacak. O zaman sol bek, stoper ve forvet için bedelsiz oyuncular değerlendirilecek.

Fenerbahçe’de Marsilya’dan Gustavo’nun transferi için yoğun bir mesai var. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu ile anlaşma sağlanırken, transferin gerçekleşmesi içinse Fransız kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Eljif Elmas’ın satışıyla birlikte sarı-lacivertli takımın elinde, 6.5 milyon euroluk bonservisli oyuncu alma hakkı bulunuyor. Son ana kadar bunun tamamının kullanılmaması üzerine bir plan var. Ancak son çare olarak gerekirse bu paranın tamamının Gustavo transferinde harcanacağı belirtildi.

Eğer bu paranın tamamı Gustavo için harcanırsa, sol bek, stoper ve forvet transferleri için bedelsiz oyuncular değerlendirilecek.

Fenerbahçe’nin son önerisini reddeden Marsilya’nın da 48 saat içinde gerçek teklifi bekledikleri dile getirildi. Gustavo kulübüne Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylerken, Fransız kulübün de alternatif olarak Nantes’tan bir oyuncu ile anlaştığı ifade edildi. Gustavo’nun yerine Valentin Rongier ile anlaşma sağlanırken, bu oyuncunun transferi için Fenerbahçe’nin Gustavo işini bitirmesinin beklendiği vurgulandı.