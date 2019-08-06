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06.08.2019 - 08:00

Ve Diagne Florya’da

Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul’a döndü.

Ve Diagne Florya’da

Galatasaray’da satış listesine konulan ve kendisine kulüp aranan Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul’a döndü.
Afrika Kupası’ndan sonra tatile çıkan Diagne’nin Florya’da tesislere gitmesi dikkat çekti. Diagne’nin takımla beraber antrenmana çıkmadığı ve bireysel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bu gelişmeye karşın sarı-kırmızılı yöneticiler bu hafta içinde Diagne’nin satışı konusunda olumlu gelişmelerin olacağını söylediler.
Galatasaray idareciler Senegalli forveti 10 milyon euronun biraz üzerinde bir rakama satılmasının beklendiğini belirttiler.

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