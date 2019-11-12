Vedat Muriç kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli Vedat Muriç'in, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada "Muriç'in üstün çalışma gayreti ve önemli maçlarda takım arkadaşlarını bırakmak istememesine rağmen yapılan sağlık muayenesinden sonra kadrodan çıkarılmıştır. Vedat, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere maçlarını kaçıracaktır" denildi.

Tedbir amaçlı

Kasımpaşa maçında yaşadığı ayak bileğindeki dönme nedeniyle Kosova Milli Takımı aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılan Vedat Muriç'in tedavisi Fenerbahçe'de devam edecek.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ligin 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileğinde sakatlık yaşadığı için Kosova Milli Takımının aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarıldı. Ülkesinin oynayacağı kritik Çekya ve İngiltere maçlarında takımını yalnız bırakacak 25 yaşındaki golcü futbolcu, 4 günde iki maç oynamasının sakatlığını daha ileri götüreceği için tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı ve tedavisine sarı-lacivertli kulüpte devam edilecek.

Büyük talihsizlik

İngiltere ve Çekya maçı öncesi Kosova Milli Takımı doktorlarının tüm çabalarına karşın Muriç’in sakatlığında yol kat edilemedi. 25 yaşındaki forvet, üzücü bir şekilde kadrodan çıkarıldı.

Ancak Muriç için büyük bir fırsat kaçtı. İngiltere’de oynadığı maçta gol ve asistiyle geceye damga vuran golcü oyuncu, bu sefer kendi evinde taraftarı önünde oynama şansını kullanamayacak.

Kariyerinde en büyük hayali Premier Lig’de oynamak olan Muriç, birçok kulüp tarafından takip ediliyor. Zorlu maç öncesi hayalini kurduğu ülkenin ligi tarafından seyredilme şansı kaçan Muriç, EURO 2020 yolunda ülkesini yalnız bırakacak.