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22.11.2019 - 08:00 |

Vedat Muriç riski

Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in oynaması büyük risk taşıyor.

Vedat Muriç riski

Süper Lig’de 12. haftada kritik Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in oynaması büyük risk taşıyor.
Kasımpaşa maçında hava topu mücadelesi sonrası bileğinin üzerine düşen Kosovalı futbolcu sakatlandı. Bu pozisyonun üzerine de oynamaya devam etti. Bileğinde grade 2 yırtık oluşan Muriç’in bu hafta oynaması mümkün gözükmüyor. Oynaması durumunda ise aynı bölgeden sakatlanırsa 5-6 hafta arası takımdan uzak kalabilir.

Teknik direktör Ersun Yanal bu yüzden çare arıyor. Sakatlığı devam eden Max Kruse bu hafta da yok. Emre Belözoğlu ise tam olarak iyileşti ve zorlu deplasmanda takımdaki yerini alabilecek.

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