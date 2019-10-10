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HaberlerFenerbahçeVedat Muriç: Transfer gündemimde yok
10.10.2019 - 09:43 | | Fanatik

Vedat Muriç: Transfer gündemimde yok

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, Avrupa’nın önemli takımları tarafından takip edilmenin güzel olduğunu söylerek, “Bu benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Ancak tek düşüncem Fenerbahçe. Burada efsaneler arasına gireceğim”dedi.

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe ve. Kosova formasıyla sergilediği performansla kısa sürede kendini gösterdi. Avrupa’dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova’ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriç, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin medyasına konuşan yıldız futbolcu, “İzlenmek, beğenilmek güzel bir şey. Benim için bir motivasyon kaynağı da oluyor. Ancak Fenerbahçe olarak hedeflerimize ulaşmak için yüreğimizi ortaya koyduk. Transfer kesinlikle gündemimde yok. Sarı-lacivertli formayla önemli başarılar elde ederek kulübün efsaneleri arasına gireceğim. Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

‘Bir daha olmaz’

Vedat Muriç, sezona iyi başlasalar da son maçta Antalyaspor’a kaybettiklerini hatırlatarak, “Bu karşılaşma tam bir hayal kırıklığı oldu. Ben de çok kötü bir günümdeydim. Sanırım bir daha takım olarak bu kadar kötü bir futbol ortaya koymayız” diye konuştu.

Yine takip altında

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda bugün ve yarını bay geçecek. Bu nedenle Cebelitarık ile hazırlık maçı oynayacak. Kosova, gruptaki 6. karşılaşmasında ise pazartesi günü Karadağ’ı ağırlayacak. Atletico, Tottenham ve Lazio’dan gözlemciler, Vedat Muriç’i izlemek için Fadil Vokrri Stadı’nda olacak. Tottenham’lı yetkililer, İngiltere’nin 5-3 kazandığı Kosova maçında 1 gol atıp 1 asist yapan Muriç’e hayran kalmış ve o karşılaşmanın ardından başarılı oyuncuyu takibe almıştı.

Vedat Muriç: Transfer gündemimde yok

 

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