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13.11.2019 - 14:39 | | İSTANBUL,(DHA)

Vedat Muriç'in tedavisine başlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlanan Vedat Muriç'in ise tedavisine başlandı.

Vedat Muriç'in tedavisine başlandı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçında ayak bileğinde grade 2 burkulma olan Vedat Muriç'in ise tedavisine tesislerde başlandı.

Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.     

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