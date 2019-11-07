Vedat Muriç'ten çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe, Avrupa, milli takım...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'ten çarpıcı açıklamalar... NTV canlı yayınına katılan ve röportaj veren Kosovalı futbolcu birçok konuya değinerek özel açıklamalarda bulundu.

İşte Muriç'in açıklamaları:

Kendi adıma sıkıntılı geçti transfer dönemi. Eşimin tatili heba oldu, sorsanız öyle der. Bütün süreci birlikte yaşadık. Araya birtakım anlaşmazlıklar gerçekleşince ilk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı, Fenerbahçe'den daha teklif gelmemişti.

Fenerbahçe'den teklif gelince kabul etmek zor olmadı. Çok zaman ilerleyince ve belirsizlik de katılınca kendi adıma konuşayım sıkıntı yaşadım. Yeni bir takıma hazırlanmadan gitmek hem kulüp, hem de oyuncu için sıkıntı.

"Teklifi 3 kez artırdılar"

-En ciddi tekliflerden biri Toulouse'tan gelmişti. Hatta 3 kez teklif artırdılar ama benim için orasının uygun olmayacağını düşündüğüm için kabul etmedim.

Hayalini kurduğum çubukluya kavuştum. Allah'ın izniyle burada şampiyonluk yaşayıp umarım kulübün tarihine adımı altın harflerle yazdırabilirim.

"Hayalim Premier Lig"

Kendimi buraya ait hissediyorum, burada uzun yıllar oynamak istiyorum. İnşallah şampiyonluklar yaşadıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim Premier League'de oynamak.

Fenerbahçeli olmamın birinci unsuru dedemdi. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Dedeme sormuştum, Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Fenerbahçe hangi takım diye çok merak etmiştim.

Her gün dedeme soruyordum o beni ilk maça götürdükten sonra, 'haydi maça gidelim' diye. Tabii çocuk aklı, her gün maç var zannediyoruz. Fenerbahçe, çocukluk aşkım.

Bir gün Türkiye'ye geleceğimi, futbolcu olacağımı, goller atacağımı ve Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim."

Milli takım süreci

Ben Giresunspor'daydım milli takım sürecindeyken. O dönemki başkanımız bana Türk pasaportu aldırdı. Birkaç kere Fatih hocayla konuştuğuna ben şahit oldum. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi, her gün bir evrak veriyorduk. Genel anlamda söylersek evrak işleri araya girdi. 1.5 yıl milli takımsız devam ettim, sonra Kosova forması giymeye başladım.

"Her takım mağlubiyet alıyor"

Sezona iyi başladık, ilk hafta bizim için çok önemliydi. Onuncu hafta geride kaldı, 3 mağlubiyet aldık bunlardan biri Antalyaspor'a karşı kendi sahamızda. Çok pozisyona giriyoruz, istatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz. Her takım mağlubiyet alıyor, Fenerbahçe bile olsak mağlubiyet alacağız bir şekilde. İçeride çok tecrübeli hocalarımız, abilerimiz var. Emre abi, Volkan hoca (Demirel), aldığımız mağlubiyete rağmen sonraki hafta için odaklanıyoruz.

Kulübün içinde yardım alabileceğimiz o kadar insan var ki... Burada kendini geliştirememek gibi bir durum söz konusu değil. Burada isteyen herkes kendini geliştirebiliyor.

İdol sorusu

Çocukluğumdan beri hiçbir zaman ben bunun gibi olacağım demedim. Ibrahimovic'in sahadaki soğukkanlılığı örnek aldığım bir şey. Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Onların yanısıra Cavani'nin hırsı da etkiliyor

-Beni en çok zorlayan savunmacı Serdar Aziz'di. Artık aynı takımda olduğumuz için çok mutluyum.

-Lig her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Son 3 yıldır ligin kalitesi arttı. Anadolu kulüpleri de bulup buluşturup iyi futbolcular alıyor bütçelerini sarsmadan. Bu sezon için tek hedefimiz şampiyonluktu.

-Ali Başkan sağ olsun, telefonla birkaç kez görüştük transfer döneminde. Beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Milli maçlardan sonra da arıyor çoğu başkanın aksine. Maçı izlediyse pozisyonları değerlendiriyor. İzlemediyse arıyor, gol atmışsın gördüm diyor.